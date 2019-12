Ο Τραμπ αποκαλεί «βλάκα» και «αηδιαστική» διαδηλώτρια και ζητά να συλληφθεί

Έξαλλος έγινε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε συγκέντρωσή του στο Μίτσιγκαν, όταν μία γυναίκα από το κοινό φώναξε κάτι εναντίον του.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter το Reuters, εν μέσω γιουχαρισμάτων από τους συγκεντρωμένους οπαδούς του, ο Τραμπ αποκάλεσε την γυναίκα «βλάκα» και «αηδιαστική», συμπληρώνοντας ότι θα έπρεπε να συλληφθεί.

Εν συνεχεία τα έβαλε και με την εταιρεία που είχε την ευθύνη της ασφάλειας του χώρου, λέγοντας ότι οι άνδρες της λειτούργησαν «πολιτικώς ορθώς», ζητώντας της ευγενικά να τους ακολουθήσει εκτός του χώρου, αντί -όπως είπε- να της περάσουν χειροπέδες.

Απευθυνόμενος δε στους άνδρες της ασφάλειας είπε «πρέπει να είστε πιο δυναμικοί».

President Trump, speaking at a rally in Michigan, called a female heckler a ‘slob’ and a ‘disgusting person.’ He described the security on hand as being too ‘politically correct’ in their handling of her, saying they should have been ‘stronger than that’ https://t.co/Oq92woPRKo pic.twitter.com/zTrPrgWqzo

