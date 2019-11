Συναγερμός στο Λονδίνο για πυροβολισμούς

Σε αποκλεισμό της γέφυρας του Λονδίνου προχώρησε η Βρετανική Αστυνομία, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Sun, δημοσιογράφος του BBC είπε, ότι «ενώ βρισκόμασταν στην γέφυρα, από την πλευρά της Αστυνομίας ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί και υπήρχε κάποιος πεσμένος στο πεζοδρόμιο της γέφυρας».

Εικόνες δείχνουν ένα φορτηγό κάθετα στη γέφυρα, με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί.

Working in London Bridge is scary, there’s been a shooting on the bridge. I saw a load of people running and then heard gun shots. Now the police are trying to get into this lorry. pic.twitter.com/lxC5lqXL21

— Luke Poulton (@veganluke) November 29, 2019