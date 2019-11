H συγγνώμη του Ρίτσαρντ Μπράνσον για ρατσιστικό tweet

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον ζήτησε σήμερα συγγνώμη, επειδή ανήρτησε στο Twitter ένα μήνυμα σχετικά με τη λειτουργία του κέντρου του για την επιχειρηματικότητα στη Νότια Αφρική, το οποίο συνόδευε με μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζονται μονάχα λευκοί.

The Branson Centre of Entrepreneurship is for all South Africans, but yesterday's choice of a photo to go with my tweet clearly lacked diversity. Apologies. I hope you will take a look at my blog which does far better justice to the amazing work of the Centre and its team.

— Richard Branson (@richardbranson) November 12, 2019