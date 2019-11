Τουρκικό ΥΠΕΞ σε ΕΕ: Θα συνεχίσουμε τις έρευνες και τις γεωτρήσεις

Με προκλητικό τρόπο απάντησε η Τουρκία, στα μέτρα που υιοθέτησε σήμερα Δευτέρα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με τις παράνομες γεωτρήσεις και δραστηριότητές της στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρει πως «κανείς δεν πρέπει να έχει αμφιβολία, ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις έρευνες και τις γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο».

