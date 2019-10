Τραμπ: Χρειαζόταν λίγη «σκληρή» αγάπη προκειμένου να επιτευχθεί η συμφωνία

Για μια «σπουδαία ημέρα» για τις ΗΠΑ, την Τουρκία και τους Κούρδους μίλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανακοίνωση από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Μάικ Πενς της συμφωνίας εκεχειρίας στη Συρία.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για ένα «εκπληκτικό αποτέλεσμα».

«Έχουμε μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας πέντε ημερών» δήλωσε ο Τραμπ από το Φορτ Ουόρθ στο Τέξας.

«Πήραμε όλα όσα θα μπορούσαμε να ονειρευτούμε ποτέ» είπε ο ίδιος.

This is a great day for civilization. I am proud of the United States for sticking by me in following a necessary, but somewhat unconventional, path. People have been trying to make this “Deal” for many years. Millions of lives will be saved. Congratulations to ALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019