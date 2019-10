Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος ως ένδειξη «επίδειξης δύναμης» στη Συρία

Ένα αμερικανικό πολεμικό αεροσκάφος προχώρησε σε μια «επίδειξη δύναμης» στη Συρία, καθώς μαχητές που φέρουν τη στήριξη της Τουρκίας βρέθηκαν πολύ κοντά σε αμερικανικές δυνάμεις, ενώ εξελίσσεται η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, τόνισε πως το αμερικανικό πολεμικό αεροσκάφος πραγματοποίησε πτήση πάνω από την περιοχή αφότου τα αμερικανικά στρατεύματα στη βορειοανατολική Συρία αισθάνθηκαν πως οι προσκείμενοι στην Άγκυρα μαχητές βρέθηκαν πολύ κοντά.

Οι μαχητές σκορπίστηκαν έπειτα από την επίδειξη δύναμης, συμπλήρωσε ο αξιωματούχους.

Το Πεντάγωνο δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για να σχολιάσει.

Στο Twitter ανέβηκε σχετική ανάρτηση από ανταποκριτή του Fox News.

U.S. lodged formal complaint with the Turkish military after the incident through diplomatic channels.

The American Special Operations forces were partnered with Syrian Kurdish allies during the encounter which took place a few hours ago, the official added.

