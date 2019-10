Ελάφι εισβάλει σε… κομμωτήριο αιφνιδιάζοντας τους πάντες

Την ασυνήθιστη εισβολή ενός ελαφιού σε... κομμωτήριο στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, την ώρα που αυτό βρισκόταν σε λειτουργία, κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του καταστήματος.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε η εφημερίδα The Indepedent, διακρίνεται το συμπαθές κατά τ' άλλα τετράποδο να ορμάει στην τζαμαρία του καταστήματος και με ένα σάλτο να περνάει επάνω από μία πελάτισσα, που περίμενε αμέριμνη τη σειρά της, αιφνιδιάζοντας την κομμώτρια, που εκείνη την ώρα κούρευε έναν άνδρα.

Πιο ψύχραιμος ο νεαρός πελάτης, ακολουθεί το ελάφι που έχει πάει στο βάθος του καταστήματος και στη συνέχεια διακρίνεται ξανά να τρέχει και να σπάει με τα κέρατά του την πόρτα του καταστήματος, βγαίνοντας απ' αυτό.

Δείτε το βίντεο που αναρτήθηκε από την βρετανική εφημερίδα στο Twitter:

Deer smashes through hairdresser's window as man has hair cut pic.twitter.com/xxMARjtcLR

— The Independent (@Independent) October 7, 2019