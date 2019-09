Aεροσκάφος έπεσε σε τουριστικό θέρετρο στις Φιλιππίνες

Αεροσκάφος μεταφοράς ασθενών κατέπεσε σε μια τουριστική περιοχή κοντά στη Μανίλα στις Φιλιππίνες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες και να προκληθεί μεγάλη πυρκαγιά, που ανάγκασε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι οκτώ άνθρωποι που επέβαιναν στο μικρό αεροσκάφος θεωρούνται όλοι τους νεκροί. Μέχρι στιγμής ωστόσο οι αρχές έχουν εντοπίσει μόνο επτά πτώματα στο σημείο της συντριβής, στην Καλάμπα Σίτι, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών, Τζέφρι Ροντρίγκες.

Στις εικόνες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται σκηνές χάους: ένα ασθενοφόρο κατευθύνεται προς ένα κτίριο που φλέγεται, ενώ άνθρωποι στον δρόμο ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια.

«Κανείς δεν επιβιώνει από τέτοιο δυστύχημα. Υποθέτουμε ότι όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί», είπε ο Ροντρίγκες, επιβεβαιώνοντας ότι στα αποκαΐδια βρέθηκαν επτά πτώματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Το αεροπλάνο, στο οποίο επέβαιναν δύο πιλότοι και έξι επιβάτες, εξαφανίστηκε από τα ραντάρ ενώ πετούσε σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Μανίλα.

BREAKING: A plane has crashed in Calamba, Laguna.

Calamba police say the plane, believed to be private, went down in a resort area in Brgy. Pansol. The police says there are fatalities but they are still verifying the number. https://t.co/akSkLWpgc8 pic.twitter.com/Z4wOHBbDzK

— CNN Philippines (@cnnphilippines) September 1, 2019