Νεαρός ποδοσφαιριστής σκοτώθηκε σε τραγικό τροχαίο

Ένας 21χρονος ποδοσφαιριστής έχασε την ζωή του σε τροχαίο τα ξημερώματα της Κυριακής σε δρόμο του Έσεξ, στην Αγγλία.

Ο νεαρός Μαξ Χάλκροου όπως αναφέρει η Mirror, αγωνιζόταν στη Debden Park FC, έχασε ακαριαία τη ζωή του, όταν η BMW στην οποία επέβαινε, εξετράπη της πορείας του κι έπεσε με φόρα πάνω σε ένα δέντρο.

Μαζί του έχασε την ζωή του και ένα 16χρονο κορίτσι, ενώ δυο κοπέλες 16 και 17 ετών που ήταν μαζί τους στο αυτοκίνητο βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου ένας 21χρονος, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάστση, ωστόσο έχει διαταχθεί η σύλληψή του, καθώς θεωρείται ύποπτος για επικίνδυνη οδήγηση.

We aren’t a football club and we haven’t got players. We are a group of brothers and last night we lost one of our own. We love you Halcrow. See you soon brother.

— Debden Park FC (@dpfc__) August 24, 2019