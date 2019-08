Κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε πτήση της Air France

Σε συναγερμό τέθηκε το αεροδρόμιο στο Λουξεμβούργο καθώς πτήση της Air France, η οποία είχε ξεκινήσει από το αεροδρόμιο της Μόσχας και κατευθυνόταν προς το Παρίσι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης .

Το αεροσκάφος ετοιμάζεται για αναγκαστική προσγείωση στο Λουξεμβούργο.

Air France flight #AF1145 from Moscow (SVO) to Paris (CDG) has declared a general emergency (squawk 7700) and is diverting - reason currently unknown https://t.co/Z2jco6UVD3 pic.twitter.com/ypqgbavW9g

— International Flight Network (@FlightIntl) August 20, 2019