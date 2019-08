Απολύθηκε πέντε χρόνια μετά ο αστυνομικός που προκάλεσε ασφυξία σε ύποπτο ενώ προσπαθούσε να τον συλλάβει

Ο αστυνομικός που είχε κατηγορηθεί ότι προκάλεσε ασφυξία στον Αφροαμερικανό Έρικ Γκάρνερ το 2014 στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια της βίαιης σύλληψής του, απολύθηκε σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο αστυνομικός διευθυντής της πόλης.

Ο Ντάνιελ Πανταλέο είχε τεθεί ήδη σε διαθεσιμότητα στις αρχές του μήνα, αφότου μια δικαστής διοικητικού δικαστηρίου έκρινε ότι πρέπει να απολυθεί.

Being an NYPD cop is a very difficult job. We get pulled from all sides. We do our best. We recruit from the human race. We’re not perfect. But, the next time you’re walking down the street and you feel safe, thank the NYPD. pic.twitter.com/Umg7Ha42s6

— Commissioner O'Neill (@NYPDONeill) August 19, 2019