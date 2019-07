Έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία – Εκκενώθηκαν περιοχές

Οι Αρχές της Ινδονησίας εξέδωσαν την Παρασκευή εντολή αυξημένης επιφυλακής, αλλά και μια προειδοποίηση για την εναέρια κυκλοφορία, μετά την έκρηξη ηφαιστείου που βρίσκεται στην Μπαντούγκ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη στο νησιωτικό σύμπλεγμα της δυτικής Ιάβας.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua, η Γεωλογική Υπηρεσία του υπουργείου Ενέργειας και Μεταλλευτικών Πόρων της χώρας εξέδωσε «πορτοκαλί» προειδοποίηση για την εναέρια κυκλοφορία, καθώς η τέφρα που εκλύεται από το ηφαίστειο, φτάνει σε υψόμετρο 1.000 ποδών πάνω από τον κρατήρα του ηφαιστείου Ταγκουμπάν Παράχου, που βρίσκεται 30 χλμ. βορείως της Μπαντούγκ.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η Εθνική Υπηρεσία Εθνικών Καταστροφών της Ινδονησίας (BNPB) ανακοίνωσε, πως στάχτη έχει εκλυθεί και σε ακτίνα 1–2 χλμ. περιμετρικά του ηφαιστείου και για το λόγο αυτό έχουν εκκενωθεί ολόκληρες περιοχές. Εξάλλου, το Κέντρο Ηφαιστειολογίας και Μετριασμού Γεωλογικών Καταστροφών της Ινδονησίας (PVMBG) ανέφερε, ότι μικρές δονήσεις σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στην περιοχή, όπου εξερράγη το ηφαίστειο.

Η Μπαντούγκ είναι ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά θέρετρα στη δυτική Ιάβα.

mt. tangkuban perahu in my country erupted two hours ago. i hope there's no victims. pls stay safe my fellow lembang and bandung citizens 😢pic.twitter.com/ry9q7Gz6iy

— 석지니 🍓 (@fleuradise) July 26, 2019