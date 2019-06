Βρετανία: Ανεξέλεγκτη φωτιά σε πολυκατοικία στο Λονδίνο

Δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα και 100 πυροσβέστες σπεύδουν να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στο ανατολικό Λονδίνο, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία στο λογαριασμό της στο Twitter.

Όπως αναφέρει η Mirror 100 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο καίγονται 6 όροφοι και ο ουρανός έχει γεμίσει καπνούς.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το αν υπάρχουν τραυματίες.

New build flats in Barking Riverside!! Unfortunately still no lesson learnd from #Grenfell @itvnews @BBCBreaking pic.twitter.com/DJTHdBMFYX

— Moo!!! (@mobee_me) June 9, 2019