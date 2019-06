Δύο αγνοούμενοι και 20 τραυματίες από τις εκρήξεις στο εργοστάσιο TNT

Δύο άνθρωποι αγνοούνται από τις εκρήξεις που έγιναν σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών στην πόλη Ντζερζίνσκ στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ, σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της περιοχής Ντμίτρι Κρασνόφ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Russia Today η πόλη κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Emergency declared in Russian city of #Dzerzhinsk: 2 missing, 20 + injured as massive blasts hit TNT planthttps://t.co/07cHJgNahepic.twitter.com/q1NAjry9v0

— RT (@RT_com) 1 Ιουνίου 2019