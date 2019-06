Ισχυρή έκρηξη σε γραμμή παραγωγής ΤΝΤ στη Ρωσία

Ισχυρή έκρηξη έγινε σε μία γραμμή παραγωγής TNT στο εργοστάσιο Κρίσταλ στην πόλη Ντζερζίνσκ της περιοχής Νίζνι Νόβγκοροντ της Ρωσίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Τουλάχιστον 15 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και Interfax που επικαλούνται το τοπικό υπουργείο Υγείας.

Ένα τμήμα του κτιρίου που βρίσκονταν η γραμμή παραγωγής καταστράφηκε μερικώς, ενώ ξέσπασε φωτιά στις εγκαταστάσεις όπου ήταν αποθηκευμένα εκρηκτικά και πυρομαχικά.

Στην ίδια εργοστασιακή μονάδα έγιναν άλλες δύο εκρήξεις.

Η έκρηξη προκλήθηκε από πρόβλημα στην διαδικασία παραγωγής, ενώ υπάρχει κίνδυνος κι άλλων εκρήξεων.

Danger of new explosions at the plant in #Dzerzhinsk, Russia persistshttps://t.co/07cHJgNahepic.twitter.com/nPnQbc4WDL

— RT (@RT_com) 1 Ιουνίου 2019