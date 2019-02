Τι έδειξε η «γλώσσα του σώματος» στη συνάντηση Τραμπ- Κιμ Γιονγκ Ουν

Η συνάντηση κορυφής μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Κιμ Γιονγκ Ουν μονοπωλεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον με αποτέλεσμα «να περνά από κόσκινο» κάθε τους κίνηση και κάθε τους λέξη, από τους εκπροσώπους του Τύπου και όχι μόνο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια να δείξουν ότι τα πάνε καλά, όπως αποκαλύπτουν οι πολύ καλά χορογραφημένες πρώτες στιγμές της συνάντησής τους στο Ανόι σήμερα, επισημαίνουν ειδικοί στην αποκωδικοποίηση της γλώσσας του σώματος.

Στις εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου από την πρωτεύουσα του Βιετνάμ,όπως αναμεταδίδει το ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος περπατά προς τον Κιμ, με την παλάμη του να κοιτά προς τα πάνω, προτού οι δύο ηγέτες αγκαλιαστούν και με συγχρονισμένες κινήσεις γυρίσουν για να αντικρίσουν τις κάμερες.

«Και οι δύο προσπαθούν να δείξουν ότι η σχέση τους έχει βελτιωθεί από την προηγούμενη φορά» που συναντήθηκαν, είπε ο Άλαν Πιζ, ένας Αυστραλός ειδικός στη γλώσσα του σώματος και συγγραφέας βιβλίων για το θέμα και συνέχισε: «η αντιγραφή των κινήσεων μεταξύ τους είναι αρκετά ισχυρή».

Σύμφωνα με τον Πιζ, το «καθρέφτισμα» των κινήσεων συνίσταται στον τρόπο που οι άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να δείξουν ότι έχουν μια καλή σχέση, αντιγράφουν ο ένας τη γλώσσα του σώματος του άλλου, ώστε να τον κάνουν να νιώσει άνετα.

Ειδικοί σημειώνουν ότι η επαφή τους σήμερα αντιπαραβάλλεται με την ιστορική πρώτη συνάντησή των δύο ηγετών στη Σιγκαπούρη πριν από 8 μήνες, όταν επιδίωκαν να προβάλουν μια αίσθηση ελέγχου της όλης κατάστασης, ανταλλάσσοντας «δυνατές» χειραψίες.

Οι δύο ηγέτες θα έχουν μια σειρά συναντήσεων σήμερα και θα επιχειρήσουν να καταγράψουν πρόοδο στο θέμα της εφαρμογής της συμφωνίας που σύναψαν στη Σιγκαπούρη με στόχο την πλήρη αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έδειχνε να έχει πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε σύγκριση με τις συνομιλίες της Σιγκαπούρης, την ώρα που ο Ρεπουμπλικανός υποδέχθηκε τον Κιμ με την παλάμη του προς τα πάνω, μια ένδειξη, σύμφωνα με την ειδικό στη γλώσσα του σώματος Κάρεν Λίονγκ, μιας πιο ανοικτής, συμφιλιωτικής προσέγγισης εκ μέρους του.

«Ο Τραμπ θέλει (να εγκαθιδρύσει) μια καλή σχέση. Δεν βρίσκεται εδώ για να εμφανιστεί ως ο νταής, βρίσκεται εδώ για να κερδίσει τον Κιμ» εξήγησε η Λίονγκ, διευθύντρια του Influence Solutions, που εδρεύει στη Σιγκαπούρη και συγγραφέας του βιβλίου "Win People Over".

«Ο Κιμ περπατούσε προς τον Τραμπ με πολύ ταχύτερο βήμα και το χέρι του προτεταμένο. Πριν, στη Σιγκαπούρη, ο Κιμ ήταν πολύ πιο διστακτικός. Δίνει την αίσθηση της οικειότητας σε πολύ μεγάλο βαθμό».

Η Κιμ Χιουνγκ-χι, η διευθύντρια του Korea Body Language Lab, περιέγραψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται «πως προσέχει ιδιαίτερα» τη χειραψία με τον Κιμ, σε σύγκριση με άλλους ηγέτες.

Εντούτοις, οι ειδικοί παρατήρησαν σημάδια έντασης μεταξύ των δύο ανδρών, όταν εκείνοι κάθισαν.

Για παράδειγμα, ο Άλαν Πιζ πρόσεξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, που κάθισε με τον παραδοσιακό κυρίαρχο τρόπο του και με τα χέρια του να σχηματίζουν «καμπάνα», έσμιξε τα φρύδια του. Ο Κιμ είχε πάρει μια θέση που δείχνει αυτοέλεγχο. «Οι δυο τους χαμογέλαγαν μόνο όταν το περίμεναν από εκείνους οι άλλοι. Έδιναν παράσταση» εξήγησε.

Πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, ένα μικρό βίντεο από τη συνάντηση των δύο ανδρών, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά:

«Σπουδαία συνάντηση και δείπνο με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στο Ανόι του Βιετνάμ απόψε. Ανυπομονώ για τη συνέχιση των συζητήσεών μας αύριο!»

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 27, 2019