«Την Τετάρτη η Βόρεια Μακεδονία επισήμως στο ΝΑΤΟ»

Το πρωτόκολλο ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ θα υπογραφεί στις 6 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Twitter ο Γενικός Γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ .

On 6 February we will write history: #NATO Allies will sign the accession protocol with the future Republic of North Macedonia together with FM @Dimitrov_Nikola. pic.twitter.com/vyJVHJm9D5

