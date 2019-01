Επίθεση με μαχαίρι στο Μάντσεστερ – «Αλλάχ» φώναζε ο δράστης

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς κατά τη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό Βικτόρια του Μάντσεστερ, στη βορειοδυτική Αγγλία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Σαμ Κλακ, παραγωγός του BBC, δήλωσε ότι άκουσε τον δράστη να κραυγάζει «Αλλάχ» πριν διαπράξει την επίθεση και κατά τη διάρκειά της.

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, ο δράστης, ο οποίος εξουδετερώθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς, είπε μετά την επίθεση πως «όσο συνεχίζετε να βομβαρδίζετε άλλες χώρες, θα συνεχίζουν να γίνονται αυτά».

Η διεύθυνση της βρετανικής αστυνομίας που είναι αρμόδια για τις συγκοινωνίες (BTP) ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως τρεις άνθρωποι, δύο άνδρες, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός, και μία γυναίκα, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και τους προσφέρονται ιατρικές φροντίδες μετά τους τραυματισμούς τους.

Η BTP διευκρίνισε στην ανακοίνωσή της ότι ειδοποιήθηκε στις 20:52 (22:52 ώρα Ελλάδας) για την επίθεση στον σταθμό.

Just been very close to the most terrifying thing. Man stabbed in Manchester Victoria station on tram platform. Feet from me, I was close to jumping on the tracks as attacker had long kitchen knife. Totally shaken. This is seriously messed up. pic.twitter.com/CnUw7j2TOT

— ᔕᗩᗰ ᑕᒪᗩᑕK (@Clack_Sam) 31 Δεκεμβρίου 2018