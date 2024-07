Σοκάρει βίντεο από το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ: Αστυνομικός κλωτσά με μανία στο κεφάλι ακινητοποιημένο ύποπτο

Παγκόσμιες αντιδράσεις έχουν προκληθεί από την πράξη ενός οπλισμένου με taser αστυνομικού, ο οποίος πάτησε στο κεφάλι έναν άνδρα, ενώ ήταν ξαπλωμένος μπρούμυτα στο έδαφος στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ.

Ένας δεύτερος άνδρας χτυπήθηκε επίσης από τον αστυνομικό.

Το περιστατικό μαγνητοσκοπήθηκε και κυκλοφόρησε ευρέως στα social media.

Manchester Airport last night This can not go unchallenged. This is absolutely brutal and disgusting. Make this go viral

These officers need to be fired pic.twitter.com/OyVkQapnbV

— Imam Ibrahim M Noonan of AMA Ireland & NI (@ImamNoonan) July 24, 2024