Άντρας πέθανε κατά τη διάρκεια μαραθωνίου σεξ στη Νιγηρία

Ένας μεσήλικας άντρας, ονόματι Davy, άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια ενός σεξομαραθωνίου στη Νιγηρία. Σύμφωνα με τον Guardian, ο άτυχος άντρας βρέθηκε στη μέση μιας διαφωνίας με τη σύντροφό του Loveth, για το ποιος έχει τη περισσότερη αντοχή στο κρεβάτι και αποφάσισαν πως ο καλύτερος τρόπος να το μάθουν θα ήταν να διοργανώσουν έναν αλλιώτικο μαραθώνιο.

Έβαλαν μάλιστα και στοίχημα 140 δολάρια τα οποία θα κέρδιζε όποιος έβγαζε τον άλλον νοκ αουτ. Το ζευγάρι έκλεισε δωμάτιο σε ξενοδοχείο και όταν ολοκλήρωσαν και τον έκτο γύρο, η Loveth βγήκε αλώβητη αλλά ο σύντροφός της έχασε τις αισθήσεις του και πέθανε στην αγκαλιά της μη μπορώντας να αντεπεξέλθει στον επόμενο γύρο.

Έντρομη η γυναίκα ειδοποίησε τη διεύθυνση του ξενοδοχείου και ενημέρωσε την αστυνομία για το τι είχε συμβεί και τι οδήγησε στο απρόσμενο τέλος. Το σώμα του Davy στάλθηκε για νεκροψία, τα αποτελέσματα του οποίου θα καθορίσουν τη μοίρα της γυναίκας.

Οι χρήστες του Twitter απέδωσαν...φόρο τιμής στον άντρα που πέθανε με αυτό τον τρόπο.

Nigeria news headline: Young man dies during sex competition after seventh round.This is key, pls remember the maximum number of rounds is 6, don’t try the 7th, if you do you’ll die. Keep resting well young champ, Heaven is your portion, you died a legend✊🏽.

— TheBigGuy 👹🇬🇭 (@rotenplantainPB) 20 Δεκεμβρίου 2018