Δείτε τον Ερντογάν να… κοιμάται όρθιος σε συνέντευξη Τύπου

Ακόμα και οι... Σουλτάνοι κουράζονται ή βαριούνται. Ο Ταγίπ Ερντογάν, πραγματοποίησε διήμερη επίσημη επίσκεψη στη Μολδαβία σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Στο τέλος της επίσκεψης, οι δύο πρόεδροι συναντήθηκαν για να πραγματοποιήσουν μια τελική συνέντευξη τύπου, αλλά φαίνεται ότι το ταξίδι κούρασε τον Τούρκο Πρόεδρο.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο που ήταν παρόν στην κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Ερντογάν συμπεριφέρθηκε περίεργα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προέδρου της Μολδαβίας Igor Dodon - ρυθμίζοντας το μικρόφωνο και κυρίως κοιτάζοντας προς τα κάτω.

Σε κάποιο σημείο, η κάμερα «έπιασε» τον Τούρκο πρόεδρο να... κοιμάται εν μέσω της ομιλίας, καθώς τα μάτια του έκλειναν σιγά-σιγά και το κεφάλι του έγειρε προς τα κάτω. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα τα μάτια του ήταν ξανά ανοικτά και άρχισε να κοιτάζει τις σημειώσεις του και να γράφει στα χαρτιά του.

#Turkey president #Erdogan is so excited to meet his #Moldova counterpart that he falls a sleep during a joint presser with his host President Igor Dodon in capital city Chisinau. pic.twitter.com/mHfa0lg4wk

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 17 Οκτωβρίου 2018