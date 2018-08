Στο πλευρό του Τραμπ κατά της Google και η Βρετανία

Νέα επίθεση, αυτή τη φορά από τη Βρετανία, δέχθηκε σήμερα η Google. Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Τζέρεμι Χαντ, κατηγόρησε την αμερικανική μηχανή αναζήτησης ότι αρνείται να συνεργαστεί για την απάλειψη περιεχομένου παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο, ενώ την ίδια ώρα δέχεται να λανσάρει στην Κίνα μία νέα μηχανή αναζήτησης, η οποία θα μπλοκάρει ορισμένα sites.

Seems extraordinary that Google is considering censoring its content to get into China but won’t cooperate with UK, US and other 5 eyes countries in removing child abuse content. They used to be so proud of being values-driven...

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 30 Αυγούστου 2018