Τραμπ: Είναι κοντά μια μεγάλη εμπορική συμφωνία με το Μεξικό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί σήμερα ότι επίκειται η επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με το Μεξικό, οι διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της NAFTA (Βορειοαμερικανική Συνθήκη Ελευθέρου Εμπορίου) πρόκειται να συνεχιστούν αυτήν την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Η σχέση μας με το Μεξικό ενισχύεται από ώρα σε ώρα. Πολύ καλοί άνθρωποι στην πρώην και την τωρινή κυβέρνηση, όλοι εργάζονται μαζί... Μια μεγάλη Εμπορική Συμφωνία με το Μεξικό μπορεί να επιτευχθεί σύντομα!» ήταν το μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

Our relationship with Mexico is getting closer by the hour. Some really good people within both the new and old government, and all working closely together....A big Trade Agreement with Mexico could be happening soon!

