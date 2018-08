Ο Στίβεν Τάιλερ απαγορεύει στον Τραμπ να παίζει Aerosmith στις συγκεντρώσεις του

Είδε και απόειδε ο Στίβεν Τάιλερ των Aerosmith με τον 45ο Πρόεδρο των ΗΠΑ. Και ζήτησε να πάψει να παίζει το τραγούδι «Livin' on the Edge» στις συγκεντρώσεις οπαδών του. Κι αυτό, τρία χρόνια μετά από την απαίτησή του να πάψει να παίζει ο τότε υποψήφιος για την προεδρία το «Dream On» σε συγκεντρώσεις ψηφοφόρων του.

Διαβάζουμε στο «Variety» ότι ο νομικός εκπρόσωπος του Στίβεν Τάιλερ έστειλε επίσημη επιστολή στον Λευκό Οίκο μετά τη χρήση της επιτυχίας του 1993 του συγκροτήματος προς διασκέδαση του πλήθους σε συγκέντρωση στην West Virginia, την περασμένη Τρίτη.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι η χρήση του τραγουδιού δίνει τη λανθασμένη εντύπωση ότι ο Τάιλερ υποστηρίζει τον Τραμπ.

Παρόμοια επιστολή είχε στείλει ο Στίβεν Τάιλερ στον Τραμπ το 2015, για χρήση του σουξέ «Dreamin' On» σε συγκεντρώσεις. Και ο Ντόναλντ συμφώνησε να μην το ξανακάνει.

Μάλιστα, τότε, κατά την προσφιλή του συνήθεια, τουίταρε: «Αν και έχω το νομικό δικαίωμα να χρησιμοποιώ το τραγούδι του Στίβεν Τάιλερ, μου ζήτησε να μην το κάνω. Έχω ένα καλύτερο να πάρει τη θέση του». «Με το αίτημά του για το τραγούδι, ο Στίβεν Τάιλερ κέρδισε μεγαλύτερη διαφήμιση από όση είχε κερδίσει εδώ και δέκα χρόνια. Όλα καλά, γι' αυτόν!» πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

THIS IS NOT ABOUT DEMS VS. REPUB. I DO NOT LET ANYONE USE MY SONGS WITHOUT MY PERMISSION. MY MUSIC IS FOR CAUSES NOT FOR POLITICAL CAMPAIGNS OR RALLIES. PROTECTING COPYRIGHT AND SONGWRITERS IS WHAT I’VE BEEN FIGHTING FOR EVEN BEFORE THIS CURRENT ADMINISTRATION TOOK OFFICE.

— Steven Tyler (@IamStevenT) 22 Αυγούστου 2018