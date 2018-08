Δολοφόνησε την έγκυο γυναίκα του και τα δυο παιδιά τους

Πριν μερικά εικοσιτετράωρο ο 33χρονος Chris Watts έκανε έκκληση στα μίντια για την επιστροφή της εγκύου συζύγου του Shanann και των δυο παιδιών του, σε συνέντευξη στο WMGH.

«Απλά θέλω να επιστρέψουν», έλεγε στον τηλεοπτικό σταθμό. «Αν τους έχει απαγάγει κάποιος, σας παρακαλώ να τις φέρετε πίσω». Τώρα, κρατείται στις φυλακές της Κομητείας Weld στο Κολοράντο των ΗΠΑ, καθώς ομολόγησε πως εκείνος ευθύνεται για την εξαφάνιση των μελών της οικογένειάς του και τη δολοφονία τους.

Η 34χρονη Shanann Watts, διένυε την 15η εβδομάδα κύησης όταν χάθηκαν τα ίχνη της τη Δευτέρα. Μαζί της, εξαφανίστηκαν και τα δυο ανήλικα κορίτσια της οικογένειας, της Celeste και της Bella, τριών και τεσσάρων ετών αντίστοιχα.

Η αστυνομία του Κολοράντο εντόπισε τη σορό της 34χρονης Σάναν Γουάτς 3 ημέρες αφού είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της, σε χώρο εταιρείας όπου δούλευε ο σύζυγός της.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας τόνισε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για το πού βρίσκονται τα άψυχα κορμιά και των δύο μικρών κοριτσιών. «Αυτό είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί. Ο ρόλος μας τώρα είναι να εξακριβώσουμε τι ακριβώς συνέβη».

Τα κίνητρά του δράστη δεν έχουν γίνει γνωστά. Σε κατάθεσή του είχε αναφέρει ότι την τελευταία φορά που είχε δει τη γυναίκα του πριν αυτή εξαφανιστεί, είχαν καυγαδίσει. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι επέστρεψε στο άδειο σπίτι και ανησυχούσε για το πού βρίσκονται η σύζυγός του και τα παιδιά του. «Είχα όλα τα φώτα ανοιχτά. Ήλπιζα ότι θα έρθουν τρέχοντας τα παιδιά στην πόρτα και θα με αγκαλιάσουν».

Ο ΚChris Watts κατηγορείται για τρεις φόνους σε πρώτο βαθμό και για αλλοίωση στοιχείων της έρευνας.

An Endangered Missing Alert has been issued for Shannan Watts (age 34), and her two daughters, Celeste and Bella Watts (ages 3&4). Shannan is also 15 weeks pregnant. Last seen in the Frederick area. Please RT pic.twitter.com/U6N8BqB4sE

— CBI (@CBI_Colorado) 14 Αυγούστου 2018