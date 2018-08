Ημερομηνίες σταθμοί στη ζωή και την καριέρα της Αρίθα Φράνκλιν

Η είδηση του θανάτου της «Βασίλισσας της Σόουλ» προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση

Η σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια Αρίθα Φράνκλιν έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών και η είδηση του θανάτου της «Βασίλισσας της Σόουλ» προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση.

Η θρυλική φωνή των '70s - '80s με τεράστιες επιτυχίες όπως το «Respect» και το «I Say a Little Prayer», άφησε την τελευαία της πνοή στο σπίτι της στο Ντιτρόιτ, ύστερα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο.

Κατά τη διάρκεια της μακράς της σταδιοδρομίας, η διάσημη τραγουδίστρια κέρδισε 18 βραβεία Grammy, στα οποία συμπεριλαμβάνονται το βραβείο του Ζωντανού Θρύλου και αυτό της Συνολικής Προσφοράς.

Είχε ένα σύνολο είκοσι νούμερο 1 σινκλς στο Billboard R&B Singles Chart. Δύο από αυτά, το «Respect» τη δεκαετία του 1960 και το ντουέτο της με τον Τζορτζ Μάικλ τη δεκαετία του 1980, «I Knew You Were Waiting (For Me)» ανέβηκαν μέχρι την πρώτη θέση του Billboard Hot 100.

Ακολουθούν κάποιες από τις ημερομηνίες σταθμούς στη ζωή και στην καριέρα της

- 25η Μαρτίου 1942: η Αρίθα Φράνκλιν γεννιέται στο Μέμφις του Τενεσί.

- 1956: Κυκλοφορεί το πρώτο της άλμπουμ, "The Gospel Soul of Aretha Franklin".

- 1967: Βραβεύεται με το πρώτο της Γκράμι για το τραγούδι "Respect".

- 1968: Τραγουδάει το "Precious Lord, Take My Hand" στην κηδεία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

- 1977: Ερμηνεύει το "God Bless America" στην τελετή ορκωμοσίας του Τζίμι Κάρτερ. Θα τραγουδήσει επίσης στις τελετές ορκωμοσίας των προέδρων Μπιλ Κλίντον (1993) και Μπαράκ Ομπάμα (2009).

- 1987: Γίνεται η πρώτη γυναίκα που εισέρχεται στο "Rock and Roll Hall of fame", το πάνθεον της αμερικανικής ροκ.

- 1991: Βραβεύεται με το Grammy Legend Award για την επιρροή της στην αμερικανική μουσική βιομηχανία.

- 2005: Τιμάται με το προεδρικό μετάλλιο της Ελευθερίας, την υψηλότερη τιμητική διάκριση πολιτών στις ΗΠΑ.

- 2017: Ανακοινώνει τον Φεβρουάριο ότι σκοπεύει να αποσυρθεί μετά την ηχογράφηση του τελευταίου της δίσκου. Τον Νοέμβριο, θα τραγουδήσει στο γκαλά του ιδρύματος Έλτον Τζον για τη μάχη εναντίον του AIDS.