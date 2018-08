Πέθανε η θρυλική Αρίθα Φράνκλιν

Παγκόσμιο πένθος για την «Βασίλισσα της Σόουλ»

Η Αρίθα Φράνκλιν, η θρυλική φωνή των '70s - '80s με τεράστιες επιτυχίες όπως το «Respect» και το «I Say a Little Prayer», άφησε σήμερα την τελευαία της πνοή σε ηλικία 76 ετών, ύστερα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο.

Η «Βασίλισσα της Σόουλ» πέθανε στο σπίτι της στο Ντιτρόιτ, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της και οικείους της, όπως ανακοίνωσε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της εμβληματικής τραγουδίστριας.

BREAKING: Publicist for Aretha Franklin says the Queen of Soul died Thursday at her home in Detroit. — The Associated Press (@AP) 16 Αυγούστου 2018

Η Αρίθα Φράνκλιν διεγνώσθη με καρκίνο το 2010 και τραγούδησε για τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 2017 για λογαριασμό του ιδρύματος του Έλτον Τζον κατά του AIDS (κεντρική φωτογραφία).

Η τελευταία συναυλία στην οποία εμφανίστηκε ήταν λίγους μήνες νωρίτερα, τον Αύγουστο του 2017 στην Φιλαδέλφεια στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, ενώ ήταν ήδη εξαντλημένη από τη νόσο.

Κατά τη διάρκεια της μακράς της σταδιοδρομίας, η διάσημη τραγουδίστρια κέρδισε 18 βραβεία Grammy, στα οποία συμπεριλαμβάνονται το βραβείο του Ζωντανού Θρύλου και αυτό της Συνολικής Προσφοράς.

Είχε ένα σύνολο είκοσι νούμερο 1 σινκλς στο Billboard R&B Singles Chart. Δύο από αυτά, το «Respect» τη δεκαετία του 1960 και το ντουέτο της με τον Τζορτζ Μάικλ τη δεκαετία του 1980, «I Knew You Were Waiting (For Me)» ανέβηκαν μέχρι την πρώτη θέση του Billboard Hot 100.

Μεταξύ των πολύ γνωστών της επιτυχιών βρίσκονται τραγούδια όπως: (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Day Dreaming, Jump to It, Freeway of Love και το A Rose Is Still A Rose.

Το 2005 ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους της απένειμε το μετάλλιο της Ελευθερίας, την μεγαλύτερη τιμητική διάκριση για έναν πολίτη στις ΗΠΑ.

Τον Ιανουάριο του 2009 είχε τραγουδήσει για την ορκωμοσία του Μπαράκ Ομπάμα, του πρώτου αφροαμερικανού προέδρου στην ιστορία των ΗΠΑ.