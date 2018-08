Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο οδόφραγμα της Βρετανικής Βουλής

Ένας άνδρας συνελήφθη

Στο κοινοβούλιο του Λονδίνου έσπευσαν ένοπλοι αστυνομικοί έπειτα από πληροφορίες ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στα οδοφράγματα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων που επικαλείται την Daily Mail.

Ένας άνδρας συνελήφθη μετά την συντριβή του αυτοκινήτου αυτού στα οδοφράγματα που βρίσκονται έξω από το κοινοβούλιο του Λονδίνου, σύμφωνα με την Press Association.

Ένοπλοι αστυνομικοί περικύκλωσαν το αυτοκίνητο που έπεσε επάνω στις μπάρες ασφαλείας εξώ από το κτίριο του βρετανικού κοινοβουλίου τραυματίζοντας περαστικούς και συνέλαβαν τον οδηγό.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι άκουσαν ένα δυνατό «μπαμ» και είδαν έναν ασημί αυτοκίνητο να πέφτει στις μπάρες στις 7.30 τοπική ώρα.

Από την Σκότλαντ Γιαρντ έγινε γνωστό ότι το συμβάν αντιμετωπίζεται ως σοβαρό τροχαίο περιστατικό.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή γύρω από το κοινοβούλιο και 200 αστυνομικοί έχουν σπεύσει επί τόπου.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn — Vincent McAviney (@VinnyMcAv) 14 Αυγούστου 2018

Incident outside Parliament! Man arrested and taken away by armed police!! #Westminster #Parliament pic.twitter.com/KMKjOX35F2 — Ukfootballflags (@ukfootballflags) 14 Αυγούστου 2018

Witness says vehicle hit several cyclists and then smashed into barrier outside Parliament - one casualty being treated. Police taking situation, understandably, very seriously pic.twitter.com/URCa3NJzVN — Alain Tolhurst (@Alain_Tolhurst) 14 Αυγούστου 2018

Η βρετανική αστυνομία συγκοινωνιών ανακοίνωσε ότι έκλεισε ο σταθμός μετρό του Γουέστμινστερ.