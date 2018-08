Ο απίστευτος λόγος που η Κίνα απαγόρευσε τη νέα ταινία του Winnie

Η Κίνα απαγόρευσε την προβολή της ταινίας «Christopher Robin» της Walt Disney, στην οποία πρωταγωνιστή το διάσημο αρκουδάκι Winnie the Pooh, ξεσηκώνοντας και πάλι θύελλα αντιδράσεων για τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες λογοκρίνει τα θεάματα στην χώρα.

Δεν είναι ξεκάθαροι οι λόγοι για τους οποίους οι κινεζικές αρχές απαγόρευσαν την προβολή στη χώρα της ταινίας, ενώ δεν δίνουν εξηγήσεις στα στούντιο του Χόλιγουντ όταν απορρίπτουν τις ταινίες τους.

Ωστόσο η απόφαση αυτή τροφοδότησε εκ νέου μια συζήτηση στο Διαδίκτυο, καθώς οι λογοκριτές της Κίνας έχουν βάλει στο στόχαστρό τους και στο παρελθόν τον Γούινι εξαιτίας της φερόμενης ομοιότητάς του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Χρήστες του Διαδικτύου έχουν συγκρίνει στο παρελθόν την εμφάνιση του Γουίνι με αυτή του προέδρου Σι, ενώ κάποιοι χρησιμοποιούν το αρκουδάκι ως σύμβολο της αντίστασης.

China denied the screening of a new Winnie-the-Pooh film after Xi Jinping was compared to the cartoon bear, according to reports.https://t.co/avNFF9KZzw pic.twitter.com/19mazFF4dg

— dwnews (@dwnews) 7 Αυγούστου 2018