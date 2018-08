Λήξη συναγερμού στο Οχάιο

Λήξη συναγερμού σήμαναν οι αρχές της αεροπορικής βάσης στο Οχάιο. Σύμφωνα με το tweet που ανέβασαν, δεν διαπιστώθηκε τίποτα ύποπτο και οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς. Όπως αναφέρουν, δέχθηκαν ένα ανώνυμο τηλεφώνημα για ύποπτο περιστατικό εντός του κτηρίου. Άμεση ήταν η επέμβαση των ανδρών ασφαλείας και μετά από ενδελεχή έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε καμία απειλή.

There was no real world active shooter incident on Wright-Patterson AFB and base personnel remain safe.

— Wright-Patterson AFB (@WrightPattAFB) 2 Αυγούστου 2018