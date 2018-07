Οργή Τραμπ για το πρόστιμο της ΕΕ στην Google

Με σφοδρότητα επέκρινε σήμερα με μήνυμά του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ το πρόστιμο-ρεκόρ που επέβαλε η ΕΕ στην Google, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα ανεχθεί πλέον η Ευρώπη να «επωφελείται» από τις ΗΠΑ.

«Σας το είχα πει!» αναφέρει στο tweet του ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, συμπληρώνοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις επέβαλε πρόστιμο ύψους Πέντε Δισεκατομμυρίων Δολαρίων σε μία από τις φοβερές εταιρείες μας, την Google. Εκείνοι επωφελούνται από τις ΗΠΑ, όχι όμως για πολύ!».

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Ιουλίου 2018