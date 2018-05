Έλληνας ο μαθητής δράστης του μακελειού σε Λύκειο του Τέξας

Ο 17χρονος Δημήτρης Παγουρτζής φέρεται να είναι ο δράστης της σημερινής ένοπλης επίθεσης στο Λύκειο του Σάντα Φε στο Τέξας.

Τουλάχιστον 10 είναι οι νεκροί και 12 οι τραυματίες από την επίθεση, όπως αναφέρουν στους ιστοτόπους τους οι τοπικές εφημερίδες, επικαλούμενες νοσοκομειακές πηγές.

Ο ελληνικής καταγωγής μαθητής έχει συλληφθεί και κρατείται ως ο βασικός ύποπτος για την δολοφονία τουλάχιστον 8 ανθρώπων, αφού άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο. Ένα δεύτερο πρόσωπο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται.



NEW: The name of the Santa Fe High School shooter in custody is 17-year old Dimitrios Pagourtzis, according to law enforcement sources

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) 18 Μαΐου 2018