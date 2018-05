Τουλάχιστον 8 νεκροί στο Λύκειο του Τέξας, μαθητής ο δράστης

Σε νέα τραγωδία φαίνεται ότι εξελίσσεται η σημερινή ένοπλη επίθεση στο Λύκειο του Σάντα Φε στο Τέξας, όπου νωρίτερα ένας άνδρας άνοιξε πυρ αδιακρίτως.

Αν και οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για τραυματίες, πλέον τα αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το συμβάν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 8 με 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις σφαίρες, οι περισσότεροι από αυτούς μαθητές, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Galveston.

Ο ύποπτος που συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό είναι και ο ίδιος μαθητής, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

At least eight people are dead after a shooting at Santa Fe High School in Texas, reports say https://t.co/qwC5MN8BLM

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 18 Μαΐου 2018