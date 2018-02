Οι… διαφορετικά ζωντανοί περπάτησαν στην Αθήνα στο Zombie Walk

Τι είναι – αλήθεια- η παρέλαση του Zombie Walk

Ζόμπι και άλλα τέρατα γέμισαν τους δρόμους της Αθήνας το Σαββατόβραδο! Για έκτη χρονιά φέτος οι… διαφορετικά ζωντανοί ή ζωντανοί νεκροί περπάτησαν στο κέντρο της πόλης και φωτογραφήθηκαν με θέα τη Βουλή των Ελλήνων και την πλατεία Συντάγματος.

Η παρέλαση των ζόμπι και των άλλων αλλόκοσμων πλασμάτων μάζεψε όσους άκουσαν το κάλεσμα του #Superstrange.

Τι είναι όμως το zombie walk;

Η παρέλαση των ζωντανών νεκρών ξεκίνησε από την Αμερική και συγκεκριμένα το Σακραμέντο της Καλιφόρνιας το 2001. Γρήγορα όμως τα ζόμπι επεξέτειναν τις παρελάσεις τους και στην Ευρώπη.

Στα zombie walks στην οποία πλήθος κόσμου ντύνεται, μακιγιάρεται σα ζόμπι και περιφέρεται στην πόλη, πειράζοντας και ανατριχιάζοντας τους περαστικούς! Το event αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια και διοργάνωση πολλών ομάδων που σχετίζονται με τις ταινίες και σειρές τρόμου, τη μουσική και το cosplay (διαγωνισμός μεταμφιέσεων), όπως ανέφεραν οι διοργανωτές του στο κάλεσμά τους.

Η φετινή συνάντηση ήταν αφιερωμένη στη δεκαετία '80, τη σειρά Stranger Things και τις ταινίες του 1984 (Ghostbusters, The Terminator, Karate Kid, Gremlins, Nightmare on Elm, The Temple of Doom).