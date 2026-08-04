Συνελήφθη ο αδερφός αντιδημάρχου γιατί παραβίασε φυλασσόμενο χώρο και προσέκρουσε με το αυτοκίνητο του στα συντρίμμια του ελικοππτέρου στην Ψάθα

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Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια

Συνελήφθη χθες από αστυνομικούς στην Ψάθα, 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε τον χώρο φύλαξης και προσέκρουσε στα συντρίμμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν μετά την σύγκρουση, κατά την διάρκεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 49χρονος χθες, Δευτέρα 3/8, στις 17:30 το απόγευμα, επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητο του από τον δρόμο για την Ψάθα, ο οποίος είναι κλειστός και φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, ως χώρος του δυστυχήματος, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα της ΔΑΟΕ σχετικά με το συμβάν και τον θάνατο του Δανού χειριστή και του Έλληνα συνδέσμου που επέβαιναν στο σκάφος.

Οι αστυνομικοί δεν του επέτρεψαν την διέλευση και υπήρξε διαπληκτισμός, καθώς, όπως επέμενε ο 49χρονος ήθελε να πάει στο σπίτι του. Για το λόγο αυτό παρέκαμψε τους αστυνομικούς και προχώρησε, με αποτέλεσμα να ακουμπήσει το αυτοκίνητο του πάνω στα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

Αμέσως συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ενώ στο σημείο μετέβη συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για να ελέγξει αν υπήρξε αλλοίωση των στοιχείων.

Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβίαση φύλαξης της αρχής και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.