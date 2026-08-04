Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς της Δυτικής Αττικής: Από Ψάθα προς Λούμπα το πιο ενεργό σημείο – Μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις

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Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί εκ νέου

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 από τη Βοιωτία. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί το πιο ενεργό σημείο, καθώς εκεί εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες.

Στο νοτιοανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις ημέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και «καντηλάκια», με τους δασοκομάντος να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να τα διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπυρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί εκ νέου και συγκεκριμένα επί ποδός βρίσκονται 526 πυροσβέστες με 29 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 141 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 26 Ρουμάνων με 5 οχήματα και 23 Γάλλων με 4 οχήματα που έχουν μεταβεί στην χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Παράλληλα, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από την διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Επιπλέον, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την Υπηρεσία Copernicus, και με βάση δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς στην Αττική και τη Βοιωτία που ελήφθη χθες στις 12.16, η πληγείσα έκταση συνολικά ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Ειδικότερα, η συνολική έκταση της περιμέτρου της πυρκαγιάς στη Βοιωτία (Ξηρονομή) είναι 30.966 στρέμματα ενώ στην Αττική/Βοιωτία (Πόρτο Γερμενό) 103.619.