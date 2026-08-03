Ο καιρός της Δευτέρας 3ης Αυγούστου 2026

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ

Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένεται για σήμερα Δευτέρα 3/8. Μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 4-5 και τοπικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 3/8 η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 14 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 13 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 14 έως 33-35 βαθμούς Κελσίου (στη Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο έως 34-37 βαθμούς Κελσίου), στην Κρήτη από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου (στα νότια του νησιού έως 32-34 βαθμούς Κελσίου), στα Επτάνησα από 17 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 18 έως 33-35 βαθμούς Κελσίου και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί και στα ανατολικά βορειοανατολικοί, 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια έως 2 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 04-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου στα δυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.