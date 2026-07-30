Δεν προσέγγισε την Άνδρο το «Super Star» λόγω ισχυρών ανέμων

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Το σκάφος συνέχισε τον πλου του προς το λιμάνι της Τήνου

Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι της Άνδρου παρουσίασε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Super Star», λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή.

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, με επιστροφή, ωστόσο δεν κατέστη δυνατός ο κατάπλους του στην Άνδρο εξαιτίας των θυελλωδών βόρειων ανέμων, έντασης 8 έως 9 μποφόρ.

Το σκάφος συνέχισε τον πλου του προς το λιμάνι της Τήνου, μεταφέροντας 317 επιβάτες, 56 Ι.Χ. οχήματα, 11 δίκυκλα και δύο φορτηγά.