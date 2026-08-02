Μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες – Νέα φωτιά στην Κεφαλονιά

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Μηνύματα από το 112 για την εκκένωση των περιοχών Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κάτω Κατελειό, Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα

Για ακόμη ένα βράδυ, επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής πάλευαν με τις φλόγες σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, καθώς συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ξέσπασε νέο μέτωπο στην Κεφαλονιά.

Στο πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, όπου η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις καταστρέφοντας δασικές εκτάσεις και περιουσίες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους σε δύο περιοχές. Οι φλόγες κατευθύνονται από την μια πλευρά βορειοανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο και από νοτιοδυτικά προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων.

Συνολικά στην Αττική και στη Βοιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα – συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στην χώρα μας στο πλαίσιο της Προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ στην περιοχή πετάει πέμπτο ελικόπτερο, το οποίο εγγυάται τον συντονισμό των εναέριων δυνάμεων.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Επίσης μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία, ενώ δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε διασπορά.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Σκάλωμα Φωκίδας. Τα δύο μέτωπα όπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται στις περιοχές Πηγή και Κλήμα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Φωκίδα επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωρίδος.

Εκτός από τις παραπάνω μέτωπα λίγο πριν τα μεσάνυχτα άνοιξε ακόμα ένα στην Κεφαλονιά, όπου περίπου στις 23:20 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης, για την ενίσχυση των δυνάμεων έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Πάτρας 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου ο Δήμος Αργοστολίου.

Λόγω της πυρκαγιάς στάλθηκαν τα ξημερώματα μηνύματα από το 112 για την εκκένωση των περιοχών Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κάτω Κατελειό, Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα.