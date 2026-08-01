Φωτιά στην Φωκίδα: Εκκενώνονται τρία χωριά – Καλύτερη η εικόνα στο Ρέθυμνο

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Οι κάτοικοι από Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα πρέπει να πάνε προς Πευκάκι και Ευπάλιο

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 7 οχήματα, και από αέρος 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωριδος.

Λόγω της πυρκαγιάς στις 14:28, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση προς Πευκάκι και Ευπάλιο.

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

Καλύτερη η εικόνα στο νότιο Ρέθυμνo

Με βελτιωμένη εικόνα, αλλά με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, εξελίσσεται η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο, όπου συνεχίζεται η μάχη για την πλήρη κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, κατά τη διάρκεια της ημέρας επιχειρούσαν και πυροσβεστικά ελικόπτερα, αξιοποιώντας τη μικρή εξασθένηση των ανέμων, προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των διάσπαρτων ενεργών εστιών.

Όπως επισημαίνεται από το Συντονιστικό, αυτή την ώρα παραμένουν μικρές ενεργές εστίες, με τις επίγειες δυνάμεις να πραγματοποιούν συνεχείς παρεμβάσεις ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε αναζωπύρωση. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί στην περιοχή, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αυτή την ώρα, εξαιτίας της εκ νέου ενίσχυσης των ανέμων, τα εναέρια μέσα δεν πραγματοποιούν επιχειρήσεις, ενώ το βάρος της κατάσβεσης έχει περάσει και πάλι στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν αδιάκοπα το έργο τους στα σημεία όπου εξακολουθούν να καταγράφονται μικρές αναζωπυρώσεις.

Παρά τη σημαντική βελτίωση της συνολικής εικόνας, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή μέχρι να τεθεί πλήρως υπό έλεγχο η πυρκαγιά.