Μαίνονται τα πύρινα μέτωπα σε Βοιωτία και Πόρτο Γερμενό – Διαδοχικά 112 για εκκενώσεις οικισμών

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Κατά την διάρκεια της νύχτας οι φλόγες έφτασαν κοντά στην Ψάθα

Μαίνονται οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στη Βοιωτία με τα πύρινα μέτωπα να επεκτείνονται και στην Αττική και συγκεκριμένα στο Πόρτο Γερμενό. Οι πυρκαγιές σε Ξηρονομή και Καλαμάκι Βοιωτίας έλαβαν πολύ μεγάλες διαστάσεις κατακαίγοντας εκτεταμένες εκτάσεις γης και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, υπάρχουν τρία διαφορετικά μέτωπα, το ένα μέσα στο πευκοδάσος στο Πόρτο Γερμενό, το άλλο κινείται προς Αγία Παρασκευή και το τρίτο προς Μύτικα.

Στη Βοιωτία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε δύο σημεία το ένα βόρεια της Δόμβραινας και το άλλο προς τη Λιβαδόστρα. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα εκδόθηκε μήνυμα για απομάκρυνση από τον οικισμό Λιβαδόστρα. Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, νωρίς το πρωί σήμερα πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος και πλωτό του Λιμενικού Σώματος απομάκρυναν με ασφάλεια από την παραλία στο Πόρτο Γερμενό 12 ανθρώπους.

Κατά την διάρκεια της νύχτας καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά στον οικισμό Ψάθα στάλθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση προς Αλεποχώρι και Μέγαρα, ενώ νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα για την εκκένωση της περιοχής Μύτικας με κατεύθυνση προς Ψάθα και Αλεποχώρι. Επιπλέον εκδόθηκαν μηνύματα για απομάκρυνση από το Πόρτο Γερμενό, τη Δόμβραινα, ενώ χθες εκκενώθηκαν οι περιοχές Προσήλι, 'Αγιος Βασίλειος, Αλυκή, 'Αγιος Νικόλαος και Ξηρονομή.

Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δεν επιτρέπει στα εναέρια μέσα που διατέθηκαν (25 συνολικά) να επιχειρήσουν από αέρος. Στο σημείο επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές, και 92 οχήματα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στην περιοχή επιχειρεί ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.

Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων.

Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο Αττικής

Μήνυμα του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και 'Αγιο Νεκτάριο Αττικής προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και 'Αγιο Νεκτάριο της Περιφέρειας Ατικής απομακρυνθείτε προς Βίλια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».