Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος καταγγέλλει φαρμακευτική εταιρεία για επιλεκτική διανομή φαρμάκου

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Αναφέρει ότι η εταιρεία επιβεβαιώνει τις καταγγελίες του, παραδεχόμενη περιορισμένες ποσότητες προς τις φαρμακαποθήκες

Για απαράδεκτη και αναποτελεσματική διαδικασία διάθεσης του φαρμάκου Ovitrelle κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), υποστηρίζοντας ότι η πρακτική της εταιρείας Merck δημιουργεί προβλήματα στην πρόσβαση ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ο Σύλλογος αναφέρει ότι η εταιρεία επιβεβαιώνει τις καταγγελίες του, παραδεχόμενη περιορισμένες ποσότητες προς τις φαρμακαποθήκες και απευθείας διάθεση μόνο σε συνεργαζόμενα φαρμακεία, ζητώντας την άμεση αλλαγή του συστήματος διανομής.

Όσον αφορά τα φαρμακεία που δεν συνεργάζονται μαζί της, απαιτεί γραφειοκρατικές διαδικασίες που επί της ουσίας έχουν ως αποτέλεσμα, η πρώτη εκτέλεση της παραγγελίας να πραγματοποιείται μετά από, τουλάχιστον, δέκα ημέρες, αναφέρει ο ΠΦΣ.

«Η εν λόγω εταιρεία έχει υιοθετήσει μία απαράδεκτη, αναποτελεσματική διαδικασία, πλήρως ασύμβατη με τις ανάγκες των πολιτών που βρίσκονται σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης, αδιαφορώντας ότι το συγκεκριμένο φαρμακευτικό σκεύασμα είναι κρίσιμο για την έναρξη ή τη συνέχιση της θεραπείας εκατοντάδων γυναικών που προσπαθούν να τεκνοποιήσουν», τονίζει ο ΠΦΣ.

Εξηγεί ότι η διακίνηση ενός φαρμάκου δεν αποτελεί μία απλή εσωτερική εμπορική διαδικασία ενός οποιουδήποτε καταναλωτικού προϊόντος. «Μία φαρμακευτική εταιρεία έχει πρωτίστως υποχρέωση να διασφαλίζει την έγκαιρη, ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία τους. Η ανωτέρω υποχρέωση τηρείται μόνο όταν η φαρμακευτική εταιρεία εξασφαλίζει τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό της αγοράς με τα εν λόγω φάρμακα ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των ασθενών στην θεραπεία τους και όχι να δημιουργούν διαδικασίες που εξυπηρετούν αποκλειστικά τις εσωτερικές επιχειρησιακές τους επιλογές. Οι πρακτικές που εφαρμόζει η εταιρεία έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα σύστημα επιλεκτικής διάθεσης του συγκεκριμένου φαρμάκου το οποίο διακρίνει τα ιδιωτικά φαρμακεία, σε φαρμακεία που μπορούν να προμηθευτούν απευθείας από την εταιρεία και σε φαρμακεία που δεν μπορούν να προμηθευτούν απευθείας από την εταιρεία, αποκλείοντας στην πράξη μεγάλο μέρος των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων από την ισότιμη πρόσβαση στο φαρμακευτικό σκεύασμα Ovitrelle».

Τοποθετήσεις από φορείς του κλάδου

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας (ΟΣΦΕ) Βασίλης Μπιρλιράκης, δήλωσε: «Είναι ένα πολύ έντονο πρόβλημα, τουλάχιστον εδώ και δύο χρόνια. Αυτή τη στιγμή καλύπτονται λιγότερα από τα μισά αιτήματα που υπάρχουν για το σκεύασμα. Προφανώς κάθε εμπόδιο στην εν λόγω διαδικασία συμβάλλει λιγότερο ή περισσότερο στο να ενταθεί το πρόβλημα του δημογραφικού».

Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων, δήλωσε ότι η εν λόγω εταιρεία «είναι μία εταιρεία που όχι απλώς έχει κόψει, η σωστή λέξη είναι “πετσοκόψει” τις ποσότητές της σχεδόν σε όλα της τα προϊόντα, μία εταιρεία που εφαρμόζει επιλεκτική διανομή, έχει σταματήσει να πουλάει σε περίπου 30 χονδρεμπόρους, γιατί κρίνει ότι δεν τους χρειάζεται. Γενικώς, είναι μία εταιρεία που εμφανίζει έντονα παραβατική συμπεριφορά κατά την άποψή μας».

Όπως αναφέρει ο ΠΦΣ, «μεγάλη εντύπωση προκαλεί η στάση του διευθυντικού στελέχους της εν λόγω εταιρείας κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΠΦΣ, όταν ο τελευταίος δεν επικαλέστηκε στην αρχή την ιδιότητά του και παρουσιάστηκε ως ένας φαρμακοποιός, ο οποίος αναζητούσε το απαραίτητο φάρμακο για την άμεση εξυπηρέτηση ασθενούς του. Η απάντηση που έλαβε ήταν ότι, εφόσον ο ασθενής βιάζεται και το φαρμακείο δεν είναι πιστοποιημένο, “να απευθυνθεί σε φαρμακείο που είναι πιστοποιημένο”».

Σύμφωνα με τον ΠΦΣ, «η εταιρεία MERCK θα πρέπει, επιτέλους, να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν, να εγκαταλείψει πολιτικές οι οποίες προκαλούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και άνιση μεταχείριση των φαρμακείων και να εφαρμόσουν ένα σύστημα διανομής που θα διασφαλίζει την άμεση και ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών στη θεραπεία τους.

Θα πρέπει να καταστεί σαφές προς όλους, ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες οφείλουν να υπηρετούν πρωτίστως τον ασθενή και τη δημόσια υγεία. Όταν οι εμπορικές επιλογές τίθενται πάνω από τις ανάγκες των ασθενών, τότε η εταιρική ευθύνη μετατρέπεται σε κοινωνική ανευθυνότητα. Και αυτό δεν μπορεί ούτε να γίνει αποδεκτό, ούτε να μείνει αναπάντητο από τον ΠΦΣ».

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι «δεν πρόκειται να αποδεχθεί τέτοιες πρακτικές. Αντιθέτως, θα συνεχίσει να τις αναδεικνύει και να τις καταγγέλλει ενώπιον του ΕΟΦ και κάθε αρμόδιας αρχής μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα και κάθε ασθενής να λαμβάνει εγκαίρως το φάρμακό του».