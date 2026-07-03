Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων – Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στον ΕΟΠΥΥ

0

Εμπλέκονται γιατροί, ιδιοκτήτες φαρμακείων, ενώ ως αρχηγός φέρεται ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής της αντιπολίτευσης

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΥΥ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Αττικής την Πέμπτη, 2 Ιουλίου, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Φ., συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημία που προκλήθηκε στον ΕΟΠΥΥ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ.

Σε βάρος των κατηγορούμενων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η οποία ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, έχοντας αναπτύξει δομημένη και διαρκή εγκληματική δράση με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών, πλαστογραφιών και ψευδών βεβαιώσεων σε βάρος του Οργανισμού.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας, τα μέλη της χρησιμοποιούσαν τους αριθμούς ΑΜΚΑ ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, προχωρούσαν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις και στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφώντας τις υπογραφές των δικαιούχων. Με αυτόν τον τρόπο λάμβαναν αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ παράλληλα εμπορεύονταν τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω φαρμακείων, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι στην οργάνωση συμμετείχαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων, καθώς και δύο γιατροί, οι οποίοι φέρονται να αξιοποιούσαν την επαγγελματική τους ιδιότητα για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας. Μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί 5.429 ψευδώς εκδοθείσες συνταγές.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 240 συσκευασίες παράνομα συνταγογραφημένων φαρμάκων, μεταξύ των οποίων και σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες, 1.200 ευρώ, πλήθος εγγράφων, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο και ένα αυτοκίνητο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.