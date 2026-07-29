Εξαγοράσιμη ποινή σε 66χρονο Σέρβο που οδηγούσε μεθυσμένος αντίθετα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης και συγκρούστηκε με ταξί

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Ο 66χρονος δεν παραστάθηκε στη δίκη και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο

Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 14 μηνών καταδικάστηκε 66χρονος Σέρβος, ο οποίος, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, βρέθηκε να κινείται στο αντίθετα ρεύμα κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ταξί.

Ο 66χρονος κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Η ποινή αποφασίστηκε να μετατραπεί προς 10 ευρώ, ημερησίως.

Το περιστατικό σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, κοντά στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Από τη σύγκρουση δεν προέκυψε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης διαπίστωσαν ότι ο αλλοδαπός οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, καθώς οι διαδοχικές μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα «έδειξαν» 0,86 και 0,69 mg/l.

Ο 66χρονος δεν παραστάθηκε στη δίκη και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Σε λιποθυμική κρίση που υπέστη την ώρα της οδήγησης απέδωσε η υπεράσπισή του, το γεγονός ότι ο εντολέας του βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Μέσω του συνηγόρου του, ο 66χρονος Σέρβος άσκησε έφεση κατά της απόφασης ώστε να κριθεί σε δεύτερο βαθμό.