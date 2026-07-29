Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας

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Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:15 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Τριφυλίας.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.