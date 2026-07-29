Επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Πάρο: 86 πυροσβέστες στη μάχη – Ο καπνός επηρέασε Κυκλάδες και περιοχές της βόρειας Κρήτης

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Η φωτιά έχει εξαπλωθεί σε μια περιοχή περίπου 10.000 στρεμμάτων

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Ιουλίου σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 86 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες δασοκομάντος της 1ης ΕΜΟΔΕ από την Αττική και 24 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έφτασαν σήμερα ακτοπλοϊκώς από την Αττική.

Από αέρος πραγματοποιούν περιοδικές ρίψεις δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου, ενώ τον συνολικό συντονισμό έχει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται διαβροχές σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς, προκειμένου να αποτραπούν αναζωπυρώσεις.

Για σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, η Πάρος βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί τέσσερα μηνύματα από το 112. Τα ξημερώματα της Τετάρτης ζητήθηκε η απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό προς τον Δρυό, καθώς και από την Αγκαιριά προς την παραλία της Αλυκής. Την Τρίτη είχαν προηγηθεί μηνύματα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι προς την Αλυκή.

Στα 10.000 στρέμματα η ζώνη εξάπλωσης της πυρκαγιάς

Τη μεγάλη έκταση που έχει λάβει η δασική πυρκαγιά στην Πάρο αποτυπώνουν τα δορυφορικά δεδομένα των τελευταίων 24 ωρών.

Στην εικόνα καταγράφονται τα θερμά σημεία που εντόπισε το όργανο VIIRS των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21, καθώς και οι ριπές ανέμου που σημειώθηκαν την Τετάρτη 29 Ιουλίου, έως τις 11:00, σύμφωνα με τις μετρήσεις του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Με βάση τη χωρική κατανομή των θερμών σημείων, εκτιμάται ότι η πυρκαγιά έχει εξαπλωθεί σε μια περιοχή περίπου 10.000 στρεμμάτων.

Ο καπνός από την πυρκαγιά στην Πάρο επηρέασε Κυκλάδες και περιοχές της βόρειας Κρήτης

Περιοχές της Πάρου, των Κυκλάδων καθώς και τμήματα της βόρειας Κρήτης φαίνεται ότι επηρέασε ο καπνός από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο.

Όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, σύμφωνα με την προσομοίωση, το νέφος καπνού μεταφέρθηκε υπό την επίδραση των επικρατούντων ανέμων επηρεάζοντας περιοχές της Πάρου, των Κυκλάδων, καθώς και τμήματα της βόρειας Κρήτης.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το AtmoHub σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζεται η προσομοίωση της διασποράς του καπνού από τη δασική πυρκαγιά, όπως υπολογίζεται από την πιλοτική υπηρεσία AtmoHub, με βάση δορυφορικές παρατηρήσεις και αριθμητικά μοντέλα μεταφοράς καπνού.