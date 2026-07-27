Με σαλμονέλα 9 άτομα στο Κρατικό Νίκαιας – Είχαν φάει στο ίδιο μαγαζί

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Πρόκειται για επτά ενήλικες και δύο παιδιά

Στο νοσοκομείο της Νίκαιας μεταφέρθηκαν 9 άτομα και εκεί διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για εμφάνιση του βακτηρίου της σαλμονέλας.

Συγκεκριμένα, εννέα άτομα με συμπτώματα σαλμονέλας διακομίστηκαν στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Νίκαιας την Κυριακή, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επτά ενήλικες και δύο παιδιά, οι οποίοι είχαν καταναλώσει κρέας από το ίδιο κατάστημα, το οποίο βρίσκεται σε περιοχή της Αττικής.

Και οι εννέα ασθενείς έλαβαν εξιτήριο, ενώ η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής διενεργεί ελέγχους προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού.