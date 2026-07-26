Συνελήφθη στο Ηράκλειο κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών

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Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, χρηματικό ποσό, ζυγαριά και ΙΧΕ αυτοκίνητο

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες, στο Ηράκλειο, και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν κοκαΐνη, χρηματικό ποσό, ζυγαριά και ΙΧΕ αυτοκίνητο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων και του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την πάταξη του φαινομένου της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, Σάββατο 25 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος άνδρας να επιβαίνει σε ΙΧΕ αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε. Ακολούθησε έλεγχος στο όχημα και έρευνες στην οικία του και σε χώρο που χρησιμοποιεί για απόκρυψη ναρκωτικών ουσιών, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 58 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριά, το ποσό των 2.680 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα και ένα κινητό τηλέφωνο. Επίσης, κατασχέθηκε το αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.