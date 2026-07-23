Έκρυβε 19 κιλά κάνναβης στις αποσκευές της, αλλά την… τσάκωσαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

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Η 32χρονης θεωρείται μέλος διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών

Συνελήφθη 32χρονη αλλοδαπή, μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν πάνω από 19 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Η σύλληψη έγινε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου σήμερα στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης και αξιολόγησης στοιχείων από τους αστυνομικούς, σχετικά με τη μεταφορά αεροπορικώς μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης από την 32χρονη κατ' εντολή ομοεθνή της με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε έτερους διακινητές, το πρωί οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου. Αφού εντοπίσθηκε η κατηγορούμενη στον αερολιμένα κατά την άφιξή της από χώρα του εξωτερικού, ακολούθησε έρευνα στην αποσκευή της, όπου εντοπίστηκε πως είχε αποκρύψει 19 κιλά και 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν όπως και χρηματικό ποσό 210 ευρώ και 1 κινητό τηλέφωνο.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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