Σουδανός κατέβηκε στις γραμμές του μετρό στην Αγία Παρασκευή και προκάλεσε διακοπή δρομολογίων

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Μετά από περιπέτεια συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία

Συνελήφθη την Παρασκευή 24 Ιουλίου ένας 30χρονος από το Σουδάν, ο οποίος εισήλθε στις γραμμές του μετρό, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 15:30 ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ότι ένας άνδρας κατέβηκε από την αποβάθρα στις γραμμές του σταθμού του μετρό στην Αγία Παρασκευή και άρχισε να κινείται πεζός μέσα στις σήραγγες, με κατεύθυνση προς το Χαλάνδρι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία των συρμών.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 30χρονο και τον κάλεσαν να σταματήσει. Εκείνος, ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές τους και αντιστάθηκε σθεναρά κατά την προσπάθειά τους να τον ακινητοποιήσουν, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τελικά, ο 30χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και παρακώλυση συγκοινωνιών.